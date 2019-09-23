В Госдуму внесли законопроект об изоляции лидеров ОПГ в тюрьмах

Законопроект об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Поправками в Уголовно-исполнительный кодекс России предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключённых в местах лишения свободы на лиц, осуждённых за занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса)», — говорится в сообщении.

Законопроект относит занятие высшего положения в преступной иерархии к особо тяжкой категории преступлений, поскольку «наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами (организациями) под руководством их лидеров».

Согласно тексту документа, для содержания таких осуждённых могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа.

Отмечается, что содержание в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется «в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания».

Авторами инициативы выступили глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв и его заместители — Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

В конце мая в России был впервые арестован криминальный авторитет по новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».