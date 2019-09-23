В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
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«По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 24 сентября местами на территории Белгородской области ожидаются заморозки до 3 градусов мороза», — отметили в МЧС.
Жителей региона предупредили о повышенной вероятности повреждения урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, а также увеличения рисков техногенных пожаров.
Ранее в Приморском крае на 23 и 24 сентября объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапах».
Также газета «Реальное время» сообщала о последствиях непогоды в Башкирии.