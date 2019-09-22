В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае на 23 и 24 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа».

«Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков — размывы участков дорог», — говорится в сообщении главного краевого управления МЧС России.

Отмечается, что вечером 23 и 24 сентября высота волн достигнет 2,5-3,5м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный до 4-х м.

Также уточняется, что дорожные службы, ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ находятся в готовности к реагированию.

18 сентября сообщалось, что власти Приморского края выплатили компенсации более 1,1 тыс. жителей, пострадавших в результате паводка в августе.