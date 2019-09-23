Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

«Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине», — написал Кудрин в своём Twitter.

Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SGpic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 сентября 2019 г.

Он отметил, что уже говорил о том, что дальнейшее снижение расходов не требуется.

«Теперь цель — эффективность», — добавил Кудрин.

Ранее Сергей Шойгу прокомментировал мнение некоторых политиков об уровне расходов не оборону.