Шойгу прокомментировал слова о «раздутом оборонном бюджете»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мнение некоторых политиков, что уровень оборонных расходов является бременем для экономики страны. По словам главы ведомства, «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов».
Шойгу прокомментировал слова о «раздутом оборонном бюджете»
  • РИА Новости

«В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича Жванецкого. Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», — сказал Шойгу в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, стенания на тему «раздутого оборонного бюджета» построены на схожей логике.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что говорить, что «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. По его словам, когда-то было модно заявлять, что «наше сельское хозяйство — это «чёрная дыра».

«Сейчас об этой «чёрной дыре» почему-то больше не говорят. Сейчас все гордятся тем, что у нас большие урожаи, что мы страну кормим сами», — добавил он.

Такого положения дел, по мнению Шойгу, не возникло бы без значительных инвестиций в сельское хозяйство.

«И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», — подытожил глава Минобороны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений на фоне выхода США из Договора РСМД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить