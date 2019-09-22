Шойгу прокомментировал слова о «раздутом оборонном бюджете»

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мнение некоторых политиков, что уровень оборонных расходов является бременем для экономики страны. По словам главы ведомства, «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

«В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича Жванецкого. Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», — сказал Шойгу в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, стенания на тему «раздутого оборонного бюджета» построены на схожей логике.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что говорить, что «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. По его словам, когда-то было модно заявлять, что «наше сельское хозяйство — это «чёрная дыра».

«Сейчас об этой «чёрной дыре» почему-то больше не говорят. Сейчас все гордятся тем, что у нас большие урожаи, что мы страну кормим сами», — добавил он.

Такого положения дел, по мнению Шойгу, не возникло бы без значительных инвестиций в сельское хозяйство.

«И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», — подытожил глава Минобороны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений на фоне выхода США из Договора РСМД.