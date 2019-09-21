В Крыму уточнили данные по поводу возгорания на территории монастыря

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В Единой дежурно-диспетчерской службе Алушты заявили, что в здании Космо-Дамиановского мужского монастыря не было возгорания. Пожар возник в отдельно стоящем техническом помещении.
В Крыму уточнили данные по поводу возгорания на территории монастыря
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Это отдельно стоящий сарай — подсобное помещение. Это не монастырь, это далеко стоящий от монастыря сарай», — сказал собеседник.

В диспетчерской службе также уточнили, что здание, в котором произошёл пожар, расположено близко к лесу.

Вместе с этим агентству сообщили в региональном отделении МЧС, что открытое горение в здании ликвидировано и угрозы распространения огня нет.

Ранее в МЧС Крыма рассказали о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште.

15 сентября деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.

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