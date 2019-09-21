В Крыму уточнили данные по поводу возгорания на территории монастыря
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Это отдельно стоящий сарай — подсобное помещение. Это не монастырь, это далеко стоящий от монастыря сарай», — сказал собеседник.
В диспетчерской службе также уточнили, что здание, в котором произошёл пожар, расположено близко к лесу.
Вместе с этим агентству сообщили в региональном отделении МЧС, что открытое горение в здании ликвидировано и угрозы распространения огня нет.
Ранее в МЧС Крыма рассказали о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште.
15 сентября деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.