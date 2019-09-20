Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

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В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
  • Pixabay

«В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что целью преступника было заполучение денежных средств. 

Также сообщается, что после нападения злоумышленник пытался замести следы путём поджога помещения.

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

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