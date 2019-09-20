Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
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«В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что целью преступника было заполучение денежных средств.
Также сообщается, что после нападения злоумышленник пытался замести следы путём поджога помещения.
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.