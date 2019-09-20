В Брянске ввели усиленные меры безопасности после двойного убийства

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Правоохранительные органы сообщили о введении дополнительных мер безопасности в Брянске в связи с розыском подозреваемых в убийстве двух сотрудников спецсвязи.
В Брянске ввели усиленные меры безопасности после двойного убийства
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

«Брянская полиция ведёт розыск подозреваемых в двойном убийстве. В городе Брянске введены дополнительные меры безопасности, сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы», — указали в ведомстве.

В Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В августе в Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

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