В Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи
- РИА Новости
«Двое сотрудников специальной связи, находившихся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений», — указано в сообщении.
По данным следователей, целью нападавших были доставляемые спецсвязью деньги.
После нападения злоумышленники пытались скрыть свои следы, устроив поджог служебного помещения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей и местонахождения преступников.
В августе в Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.