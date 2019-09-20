В Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи

В Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

РИА Новости

«Двое сотрудников специальной связи, находившихся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений», — указано в сообщении. По данным следователей, целью нападавших были доставляемые спецсвязью деньги. После нападения злоумышленники пытались скрыть свои следы, устроив поджог служебного помещения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей и местонахождения преступников. В августе в Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.