В Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году
- РИА Новости
По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 22-летнюю девушку, которая от полученных побоев скончалась.
49-летний подозреваемый уже был судим.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ульяновске вынесли приговор по делу об убийстве.