В Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году

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В Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году. Об этом сообщают Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году
  • РИА Новости

По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 22-летнюю девушку, которая от полученных побоев скончалась.

49-летний подозреваемый уже был судим.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ульяновске вынесли приговор по делу об убийстве.

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