В Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году

В Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году. Об этом сообщают Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.

РИА Новости

По имеющимся данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 22-летнюю девушку, которая от полученных побоев скончалась. 49-летний подозреваемый уже был судим. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ульяновске вынесли приговор по делу об убийстве.