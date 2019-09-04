В Ульяновске вынесли приговор по делу об убийстве

Жительница Ульяновска приговорена к 8,5 года колонии за убийство, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В мае 2019 года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой к знакомой и напала на неё. Она также украла три мобильных телефона и 125 тыс. рублей.

«После задержания следователями Следственного комитета она дала признательные показания, пояснив, что потерпевшая являлась лжегадалкой и в течение трёх лет обещала помочь ей с решением семейных проблем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причиной конфликта стал отказ жертвы вернуть часть уплаченных средств.

Ранее портал Newinform сообщал, что в Томской области задержали подозреваемого в убийстве ребёнка.