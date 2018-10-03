В Томской области задержали подозреваемого в убийстве ребёнка

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В Томской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве ребёнка, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
В Томской области задержали подозреваемого в убийстве ребёнка
  • РИА Новости

Предварительно установлено, что 30 сентября в селе Нарга ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. После поступления заявления о пропаже сотрудники полиции начали поисковые мероприятия. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружено в лесном массиве.

Подозреваемым оказался местный житель. Он передан в следственный отдел регионального СК России для проведения оперативно-следственных действий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.

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