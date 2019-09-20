В Совфеде оценили законопроект о едином порядке проведения комплексного экзамена для иностранцев

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Первый зампред комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Людмила Бокова в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала законопроект о едином порядке проведения комплексного экзамена для иностранцев.
В Совфеде оценили законопроект о едином порядке проведения комплексного экзамена для иностранцев
  • РИА Новости

Как заявила Бокова, это позволит устранить разрозненность, поскольку в настоящее время существуют различия в форме и содержании федерального и регионального экзаменов, есть они и между регионами.

«Единый порядок в первую очередь необходим для того, чтобы не создавать никакой уловки или послабления для тех, кто приезжает в нашу страну», — пояснила она.

По её словам, отсутствие единых стандартов может работать и против самих иностранцев. К примеру, если мигрант плохо владеет русским языком, то этим могут воспользоваться недобросовестные граждане.

«Возникает риск ущемления их прав, а это недопустимо, потому что по Конституции иностранцы, которые приезжают учиться или работать в Россию, обладают теми же правами, что и граждане нашей страны», — пояснила Бокова.

Кроме того, для мигрантов введут уровни владения русским языком. Если человек приезжает на сезон, то уровень его знаний должен этому соответствовать, а если переезжает насовсем, то это другой уровень, добавила сенатор.

Ранее в ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов.

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