В ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ России.
Отмечается, что больше всего приехавших работать в Россию иностранцев родом из Узбекистана (918 тыс. человек) и Таджикистана (524 тыс. человек). На третьем месте — Киргизия (265 тыс.человек), на четвёртом — Украина — (164,6 тыс.).
По информации ведомства, всего на территорию России за первое полугодие 2019 года въехало более 15 млн иностранных граждан.
В апреле аналитики РАНХиГС заявили, что в 2018 году в Россию приехало минимальное со времён распада СССР число мигрантов.