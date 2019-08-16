В ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов

Пограничная служба Федеральной службы безопасности России сообщила о прибытии в страну за первое полугодие 2019 года около 2,4 млн трудовых мигрантов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ России.

Отмечается, что больше всего приехавших работать в Россию иностранцев родом из Узбекистана (918 тыс. человек) и Таджикистана (524 тыс. человек). На третьем месте — Киргизия (265 тыс.человек), на четвёртом — Украина — (164,6 тыс.).

По информации ведомства, всего на территорию России за первое полугодие 2019 года въехало более 15 млн иностранных граждан.

В апреле аналитики РАНХиГС заявили, что в 2018 году в Россию приехало минимальное со времён распада СССР число мигрантов.