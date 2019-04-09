В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР

Аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опубликовали отчёт, в котором говорится, что в 2018 году в страну приехало минимальное со времён распада СССР число мигрантов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад.

Отмечается, что в каждом квартале 2018 года, за исключением первого, приток трудовых мигрантов был в два раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Согласно собранным данным, сильнее всего сократился поток мигрантов с Украины и из Узбекистана, которые являются миграционными «донорами» России. При этом со стороны Армении и Азербайджана наблюдается даже небольшой прирост числа мигрантов.

В исследовании отмечается, что на фоне этого также растёт число иностранцев, возвращающихся из России на родину.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать иностранцев к работе в 33 областях экономики в 2019 году.