В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР

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Аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опубликовали отчёт, в котором говорится, что в 2018 году в страну приехало минимальное со времён распада СССР число мигрантов.
В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР
  • ©ranepa.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад. 

Отмечается, что в каждом квартале 2018 года, за исключением первого, приток трудовых мигрантов был в два раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 

Согласно собранным данным, сильнее всего сократился поток мигрантов с Украины и из Узбекистана, которые являются миграционными «донорами» России. При этом со стороны Армении и Азербайджана наблюдается даже небольшой прирост числа мигрантов. 

В исследовании отмечается, что на фоне этого также растёт число иностранцев, возвращающихся из России на родину.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать иностранцев к работе в 33 областях экономики в 2019 году.

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