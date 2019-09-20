В Совфеде оценили возможную отмену нескольких профессиональных праздников

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников.
В Совфеде оценили возможную отмену нескольких профессиональных праздников
  • РИА Новости

«Есть формальная сторона дела, а есть неформальная. На мой взгляд, такие профессиональные праздники, которые посвящены отраслевым вопросам, останутся», — заявил он.

По его словам, должны быть высказаны точки зрения профессионального сообщества.

Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников, в том числе Дня воздушного флота.

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