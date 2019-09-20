В Совфеде оценили возможную отмену нескольких профессиональных праздников
- РИА Новости
«Есть формальная сторона дела, а есть неформальная. На мой взгляд, такие профессиональные праздники, которые посвящены отраслевым вопросам, останутся», — заявил он.
По его словам, должны быть высказаны точки зрения профессионального сообщества.
Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников, в том числе Дня воздушного флота.