В Совфеде оценили возможную отмену нескольких профессиональных праздников

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников.

«Есть формальная сторона дела, а есть неформальная. На мой взгляд, такие профессиональные праздники, которые посвящены отраслевым вопросам, останутся», — заявил он.

По его словам, должны быть высказаны точки зрения профессионального сообщества.

Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников, в том числе Дня воздушного флота.