Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда
- РИА Новости
«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он посоветовал партнёрам в Соединённых Штатах обратить внимание на состояние собственной противоракетной обороны.
Глава правительства вспомнил атаки на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, когда, несмотря на наличие ПРО и установок Patriot, эти объекты были разрушены и на нефтяном рынке возникла сложная ситуация.
«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — подчеркнул Медведев.
Ранее генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
В Минобороны заверили, что Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных планов.