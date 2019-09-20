Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай российской «агрессии».
Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда
  • РИА Новости

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он посоветовал партнёрам в Соединённых Штатах обратить внимание на состояние собственной противоракетной обороны.

Глава правительства вспомнил атаки на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, когда, несмотря на наличие ПРО и установок Patriot, эти объекты были разрушены и на нефтяном рынке возникла сложная ситуация.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — подчеркнул Медведев.

Ранее генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде.

В Минобороны заверили, что Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных планов.

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