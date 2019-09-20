В Госдуме прокомментировали возможную отмену нескольких профессиональных праздников

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» прокомментировал возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников.
В Госдуме прокомментировали возможную отмену нескольких профессиональных праздников
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

По его словам, нет необходимости их упразднять. Как пояснил Нилов, День радио, День железнодорожника и День воздушного флота не являются нерабочими и не несут нагрузки на бюджет.

«Все эти праздники должны остаться. Во-первых, отрасли и работники в этих сферах привыкли к этим праздникам. А с точки зрения стимулирования отрасли и её работников, наоборот, считаю полезным наличие таких праздников», — заявил он.

По его мнению, предполагаемые изменения в нормативно-правовом пакете правительства — это инвентаризация и осовременивание документов.

Со своей стороны, руководитель «Лаборатории карьеры» Алёна Владимирская в беседе с Nation News выразила мнение, что отмена профессиональных праздников сильно демотивирует людей.

«Ведь в большинстве организаций они воспринимаются как право на некий дополнительный корпоратив», — пояснила она.

Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров оценил возможную отмену нескольких профессиональных праздников, в том числе Дня воздушного флота.

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