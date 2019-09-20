В Кремле отреагировали на изменение меры пресечения Устинову
- РИА Новости
«Это не наше дело — давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло; наверное, это нужно спрашивать в самом суде», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев судебных решений.
Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября, освободил из СИЗО актёра Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.
Генеральная прокуратура назвала приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актёру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
18 сентября пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова прошли у здания администрации президента России.