В Кремле отреагировали на изменение меры пресечения Устинову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения актёру Павлу Устинову, не входит в компетенцию Кремля.

«Это не наше дело — давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло; наверное, это нужно спрашивать в самом суде», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев судебных решений.

Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября, освободил из СИЗО актёра Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Генеральная прокуратура назвала приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актёру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

18 сентября пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова прошли у здания администрации президента России.