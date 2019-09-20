Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми»

Короткая ссылка
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил сроки содержания под стражей фигурантам дела о пожаре в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» — владельцу турбазы Виталию Бурлакову, директору палаточного лагеря на её территории Максиму Кузнецову и главе отдела по надзору и профилактике районного управления МЧС Эдуарду Новгородцеву.
Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми»
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом сообщает ТАСС.

«Кузнецову продлили срок содержания под стражей до 22 декабря. Бурлакову и Новгородцеву также продлили сроки до этой даты», — сказал представитель «Холдоми».

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить