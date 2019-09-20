Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми»

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил сроки содержания под стражей фигурантам дела о пожаре в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» — владельцу турбазы Виталию Бурлакову, директору палаточного лагеря на её территории Максиму Кузнецову и главе отдела по надзору и профилактике районного управления МЧС Эдуарду Новгородцеву.

Об этом сообщает ТАСС.

«Кузнецову продлили срок содержания под стражей до 22 декабря. Бурлакову и Новгородцеву также продлили сроки до этой даты», — сказал представитель «Холдоми».

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.