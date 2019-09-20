Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми»
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Об этом сообщает ТАСС.
«Кузнецову продлили срок содержания под стражей до 22 декабря. Бурлакову и Новгородцеву также продлили сроки до этой даты», — сказал представитель «Холдоми».
Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.