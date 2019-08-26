Что известно об арестованном после пожара в «Холдоми» сотруднике МЧС

Жительница Комсомольска-на-Амуре Евгения Новгородцева пытается добиться освобождения из-под стражи своего мужа Эдуарда, работавшего в МЧС. Мужчину арестовали после пожара в палаточном лагере на курорте «Холдоми», где погибли четверо детей. За две недели до трагедии Новгородцев приезжал в лагерь для проведения учебной эвакуации. По мнению следователей, он видел, что палатки установлены с нарушениями, но проигнорировал это. Однако коллеги Новгородцева считают, что 11 июля он добросовестно и в полной мере выполнил свои обязанности, а защита утверждает, что проверка безопасности лагеря в обязанности спасателя не входила.

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После пожара в детском палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей, следователи в течение нескольких дней арестовали подозреваемых в причастности к трагедии. Помимо владельца курорта и директора палаточного лагеря под стражу был взят сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, возглавлявший отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному району.

11 июля он приезжал в лагерь для проведения плановой учебной эвакуации — по мнению следователей, Новгородцев видел, что палатки установлены с нарушениями норм безопасности, но проигнорировал это.

«Новгородцев… обнаружил размещение и проживание детей в палатках, установленных с нарушением правил по обеспечению безопасности лагерей палаточного типа, в том числе расположение палаток на расстоянии менее 1,5 м между ними, а также установленные в палатках электрические сети и электрические розетки», — говорится в судебных документах.

Мужчину задержали 24 июля — на следующий день после пожара в детском палаточном лагере, унёсшего жизни четырёх детей. Ему были предъявлены обвинения по уголовному делу о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть несовершеннолетних. Эдуарда Новгородцева заключили под стражу до 22 сентября.

Предварительное расследование

«Палаточный лагерь в «Холдоми» работает уже не первый год. В феврале 2019 года Роспотребнадзор дал разрешение на работу лагеря», — отмечает адвокат Новгородцева Андрей Ворошков.

После пожара руководство палаточного лагеря уверяло, что проверка пожарной инспекции состоялась ещё в мае. Однако тогда нарушения нашлись только на стационарных объектах — в гостиничном комплексе и коттеджах курорта. Их должны были устранить до 1 августа 2019 года. В краевом управлении МЧС не стали рассказывать о результатах майской проверки в «Холдоми», сославшись на то, что сейчас ситуацию изучают следственные органы.

В Следственном комитете России также отказались предоставить RT комментарий по поводу уголовного дела в отношении Новгородцева, сославшись на недопустимость разглашения результатов предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

Тем временем супруга Новгородцева, Евгения, уверена, что обвинения в адрес её мужа необоснованны. Он вступил в должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы только 1 июля 2019 года, а визит в «Холдоми» 11 июля не предполагал проведения проверки пожарной безопасности.

«Это была учебная эвакуация, они ничего не проверяли, — утверждает женщина. — Проверки пожарной безопасности — это же целые большие мероприятия, которые должны были проводиться ещё до того, как лагерь начинает работать, то есть до того, как мой муж вступил в должность! Когда он приезжал с учебной эвакуацией, в лагере уже шла смена. Не просто же так они открылись».

Из-за ареста мужа Евгения Новгородцева с двумя маленькими детьми на руках осталась фактически без средств к существованию — в семье всего несколько месяцев назад родился второй ребёнок, и Новгородцева находится в декретном отпуске.

«У меня, конечно, шок всё ещё остаётся, — рассказала RT женщина. — Мужа отстранили от должности, у меня на руках двое детей, у нас ипотека и кредит. У меня 18 тыс. рублей пособие, а один взнос по ипотеке — это 20 тыс. рублей».

«Не выполнил обязанности»

В постановлении о привлечении Эдуарда Новгородцева в качестве обвиняемого по уголовному делу отмечается, что во время визита в «Холдоми» 11 июля Новгородцев проявил преступную халатность: видя, что дети в палаточном лагере размещены в условиях, опасных для их жизни и здоровья, он не доложил о нарушениях.

«(Новгородцев. — RT) не выполнил предусмотренные его должностным регламентом обязанности в целях выполнения возложенной на него задачи по организации государственного пожарного надзора, федерального государственного надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории, не принял надлежащих мер по устранению обнаруженных нарушений, то есть не выполнил своих должностных обязанностей», — гласит документ.

Стоит отметить, что в постановлении нет ссылок на нормативно-правовые акты, закрепляющие данные полномочия Новгородцева.

В то же время адвокат Новгородцева Андрей Ворошков подчёркивает, что его подзащитный в полной мере выполнил поставленную перед ним служебную задачу — проведение учебной эвакуации.

«Никакая проверка Новгородцеву поручена не была. Информация о том, что, увидев в лагере палатки, стоявшие на расстоянии полутора метров друг от друга, он должен был тут же всё запретить, — выдумки следователей, — уверен юрист. — Отсутствует нормативная база, которая наделяла бы его подобного рода полномочиями. Обвинения выдвигают просто так. Там нет никакого рационального зерна».

Как подчеркнул Ворошков, руководство Новгородцева тоже согласно, что тот действовал по инструкции.

Представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова рассказала RT, что у сотрудников пожарной инспекции нет полномочий в любое время докладывать о нарушениях правил пожарной безопасности в каком-либо учреждении и запрещать его работу. В то же время в ведомстве подчёркивают, что вопрос о вине Новгородцева будет решать суд.

«У сотрудника пожарного отдела, как и любой другой инспекции, надзорные мероприятия строго определены и регламентированы. Для этого даётся соответствующее распоряжение. В противном случае, грубо говоря, инспектор мог бы зайти в любой магазин и написать бумагу, что он нашёл нарушения: «Запретите, закройте этот магазин», — отметила Потворова.

«Действовал по закону»

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Комсомольскому району Юрий Голубых был руководителем Эдуарда Новгородцева с 2005 года — до того самого момента, как 1 июля его подчинённого повысили в должности и тот перешёл на службу в Солнечный район. В беседе с RT Голубых крайне положительно отзывался о бывшем подчинённом, называя его «очень ответственным и исполнительным сотрудником».

Сейчас Юрий Голубых занимает ту же должность, что и Новгородцев. Он пояснил, что во время поездки в «Холдоми» задача его коллеги состояла только в том, чтобы организовать учебную эвакуацию с руководством лагеря, проследить, как эвакуируются дети и как работает персонал в условиях эвакуации, оценить их действия и описать всё это в отчёте.

«Он, как исполнительный сотрудник, в день графика приехал и провёл учебную эвакуацию. И если бы он, будучи в лагере с эвакуацией, что-то проверял, это было бы фактически превышением его должностных полномочий в тот момент, так как проверку он ни с кем не согласовывал и соответствующего распоряжения по этому поводу не было», — говорит Голубых.

Слова Голубых подтверждаются попавшим в распоряжение RT должностным регламентом начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В пункте 5 документа, закрепляющем обязанности сотрудника, занимающего данную должность, говорится, что проведение любых проверок осуществляется только при наличии соответствующего распоряжения.

«(Сотрудник обязан. — RT) организовывать и проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копии документа о согласовании проведения проверки», — гласит документ.

Бывший начальник Новгородцева также добавил, что на сегодняшний день не существует нормативно-правовых актов, в которых были бы закреплены требования пожарной безопасности именно для палаточных лагерей. Об этом после трагедии в «Холдоми» говорили и в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — в ведомстве пообещали, что соответствующие требования разработают к 1 сентября.

Ответственный сотрудник

Эдуард Новгородцев посвятил работе в МЧС всю свою жизнь. Он пришёл в Федеральную противопожарную службу сразу после окончания университета, ещё в 2000 году. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю его характеризуют как компетентного и добросовестного специалиста. Никаких дисциплинарных или иных нарушений за Новгородцевым замечено не было — напротив, мужчина регулярно получал награды и поощрения за отличную службу.

«(Новгородцев. — RT) обладает высокой квалификацией в осуществлении надзорной деятельности. При решении служебных вопросов проявляет настойчивость. Требовательно относится к нарушителям требований пожарной безопасности. Проводит проверки объектов защиты на соответствие требованиям пожарной безопасности в форме государственного пожарного надзора», — рассказали в ведомстве.

В период крупномасштабного наводнения на Амуре в 2013 году Эдуард Новгородцев руководил постом по наблюдению за дамбой в одном из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре. Он первым заметил прорыв дамбы и сразу самостоятельно начал оповещение и эвакуацию местных жителей в быстрозатапливаемой местности — в частности, выяснил, где живут маломобильные одинокие граждане, чтобы спасти их.

В тот раз он эвакуировал более 20 местных жителей, вынес из домов и доставил в безопасную зону четырёх человек, в том числе двух маленьких детей. За это Новгородцев был награждён медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».