В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя

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Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
  • РИА Новости

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — цитирует Интерфакс специалиста.

Ранее были опубликованы рекомендации специалистов Минздрава об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.

По словам экспертов, пределами такого употребления считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трёх стандартных порций в день.

В качестве примера специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день.

Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, комментируя ФАН это сообщение, отметил, что мировое сообщество считает, что разрешённая доза алкоголя — это ноль.

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