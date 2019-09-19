В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
- РИА Новости
«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — цитирует Интерфакс специалиста.
Ранее были опубликованы рекомендации специалистов Минздрава об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.
По словам экспертов, пределами такого употребления считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трёх стандартных порций в день.
В качестве примера специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день.
Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, комментируя ФАН это сообщение, отметил, что мировое сообщество считает, что разрешённая доза алкоголя — это ноль.