Стали известны подробности сессии ВЭФ «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока»
- РИА Новости
Среди участников — министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.
На сессии обсудили вопросы рождаемости и продолжительности жизни. Дополнить федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» и запустить пилотную программу «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» предложил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
Программа предусматривает использование мобильных медицинских комплексов, что поможет охватить до 80% малочисленных населённых пунктов.
ВЭФ проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока.