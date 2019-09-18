Стали известны подробности сессии ВЭФ «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока»

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Стали известны подробности сессии «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщают «Известия» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
Стали известны подробности сессии ВЭФ «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока»
  • РИА Новости

Среди участников — министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

На сессии обсудили вопросы рождаемости и продолжительности жизни. Дополнить федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» и запустить пилотную программу «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» предложил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Программа предусматривает использование мобильных медицинских комплексов, что поможет охватить до 80% малочисленных населённых пунктов.

ВЭФ проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока.

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