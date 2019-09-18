В Госдуме прокомментировали инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о том, что россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, могут списать штрафы в ГИБДД.

Как отметил депутат, граждане проходят процедуру банкротства вынужденно, показывая, что у них нет возможности выплачивать кредиты и оплачивать штрафы.

«Чаще всего это происходит не по халатности, а из-за того, что многие теряют работу, не хватает зарплат», — сказал он.

По его словам, разрешая списание штрафов при банкротстве, власти идут навстречу населению.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.