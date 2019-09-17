МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

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Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
  • РИА Новости

Как отметили в министерстве, в ведомство был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп, которому выразили серьёзную озабоченность в связи с нападением браконьеров на осмотровую группу российских пограничников.

«Чин Чжон Хёпу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов», — заявили в ведомстве.

Ранее в ФСБ заявили, что в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из них совершил вооружённое нападение на российских пограничников, пострадали трое военных.

В результате ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны.

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