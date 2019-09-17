Исследование: в первом полугодии россиян больше всего интересовали профессии электрика и сварщика

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В первые шесть месяцев 2019 года россияне больше всего интересовались профессиями электрика, сварщика, водителя и разнорабочего, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведённого экспертами сайта «Авито Работа».
Исследование: в первом полугодии россиян больше всего интересовали профессии электрика и сварщика
  • Сварщик / © emirkrasnic
  • Pixabay

Число запросов со словом «электрик» выросло за год почти на 10%, со словом «сварщик» — на 2%, «разнорабочий» — на 15%.

По сравнению с 2018 годом наибольшая динамика отмечена у таких профессий, как сантехник (+22%), охранник (+20%) и водитель категории Е (+19%).

Кроме того, россияне начали чаще интересоваться темами «работа с ежедневной оплатой» и «подработка».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил необходимость отмены восьмичасового рабочего дня.

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