Исследование: в первом полугодии россиян больше всего интересовали профессии электрика и сварщика
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Число запросов со словом «электрик» выросло за год почти на 10%, со словом «сварщик» — на 2%, «разнорабочий» — на 15%.
По сравнению с 2018 годом наибольшая динамика отмечена у таких профессий, как сантехник (+22%), охранник (+20%) и водитель категории Е (+19%).
Кроме того, россияне начали чаще интересоваться темами «работа с ежедневной оплатой» и «подработка».
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил необходимость отмены восьмичасового рабочего дня.