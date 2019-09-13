В Госдуме оценили необходимость отмены восьмичасового рабочего дня

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил необходимость отмены восьмичасового рабочего дня.
В Госдуме оценили необходимость отмены восьмичасового рабочего дня
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«Это зависит от условий труда. Если у нас вредные условия труда, например, на промышленных производствах, то и четырёх может быть много. У педагогов тоже свои ограничения есть, потому что их труд психологически очень напряжённый», — заявил депутат.

Он также сказал, что восьмичасовой рабочий день вполне разумен с точки зрения возможностей восстановления организма, потребности саморазвития и удовлетворения социальных нужд.

Как отметил Онищенко, нет никаких научных обоснований для уменьшения рабочего времени.

Ранее в кабмине заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с гибким графиком.

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