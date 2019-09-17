Ульяновскую чиновницу проверяют из-за селфи в «шоколаде»

Служебная проверка начата в отношении советника губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.

«Сейчас началась служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

Ранее издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. В подписи к снимку говорилось: «Много шоколада не бывает».

Морозов раскритиковал чиновницу, назвал её поведение чудачеством и потребовал «жить более скромно».

В настоящее время пост в соцсети удалён.

Опенышева возглавляла аппарат губернатора, в настоящее время занимает должность директора областного учреждения «Правительство для граждан».