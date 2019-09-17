Ульяновскую чиновницу проверяют из-за селфи в «шоколаде»

Короткая ссылка
Служебная проверка начата в отношении советника губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.
Ульяновскую чиновницу проверяют из-за селфи в «шоколаде»
  • © Правительство Ульяновской области

«Сейчас началась служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

Ранее издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. В подписи к снимку говорилось: «Много шоколада не бывает».

Морозов раскритиковал чиновницу, назвал её поведение чудачеством и потребовал «жить более скромно».

В настоящее время пост в соцсети удалён.

Опенышева возглавляла аппарат губернатора, в настоящее время занимает должность директора областного учреждения «Правительство для граждан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить