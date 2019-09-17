В Авиалесоохране заявили об увеличении площади лесных пожаров в России

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 405 га.

«На 00:00 мск 17 сентября на территории Российской Федерации действовало четыре лесных пожара на площади 405 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует заявление федерального бюджетного учреждения РИА Новости.

Отмечается, что наибольшая площадь, на которой сейчас происходит тушение, находится на Камчатке.

15 сентября ведомство сообщало о восьми лесных пожарах на площади 116 га.

Ранее портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Адыгея сообщал, что в регионе за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период 2018-го.