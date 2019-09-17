В Авиалесоохране заявили об увеличении площади лесных пожаров в России

Короткая ссылка
Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 405 га.

«На 00:00 мск 17 сентября на территории Российской Федерации действовало четыре лесных пожара на площади 405 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует заявление федерального бюджетного учреждения РИА Новости.

Отмечается, что наибольшая площадь, на которой сейчас происходит тушение, находится на Камчатке.

15 сентября ведомство сообщало о восьми лесных пожарах на площади 116 га.

Ранее портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Адыгея сообщал, что в регионе за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период 2018-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить