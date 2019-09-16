В Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с 2018 годом

Короткая ссылка
За девять месяцев 2019 года в Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с 2018 годом
  • РИА Новости

Ликвидировано два относительно небольших лесных пожара. Они не причинили ущерба лесному фонду.

Против нарушителей пожарной безопасности заведено почти 850 административных дел.

Также стало известно, что в Нижегородской области 17 и 18 сентября сохранится высокий класс пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как напомнили спасатели, при высокой пожароопасности нельзя посещать леса.

Ранее синоптики предупредили о высокой пожароопасности с 11 по 17 сентября на западе Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить