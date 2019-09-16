В Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с 2018 годом

За девять месяцев 2019 года в Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Ликвидировано два относительно небольших лесных пожара. Они не причинили ущерба лесному фонду.

Против нарушителей пожарной безопасности заведено почти 850 административных дел.

Также стало известно, что в Нижегородской области 17 и 18 сентября сохранится высокий класс пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как напомнили спасатели, при высокой пожароопасности нельзя посещать леса.

Ранее синоптики предупредили о высокой пожароопасности с 11 по 17 сентября на западе Оренбургской области.