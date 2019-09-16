В Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров по сравнению с 2018 годом
- РИА Новости
Ликвидировано два относительно небольших лесных пожара. Они не причинили ущерба лесному фонду.
Против нарушителей пожарной безопасности заведено почти 850 административных дел.
Также стало известно, что в Нижегородской области 17 и 18 сентября сохранится высокий класс пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Как напомнили спасатели, при высокой пожароопасности нельзя посещать леса.
Ранее синоптики предупредили о высокой пожароопасности с 11 по 17 сентября на западе Оренбургской области.