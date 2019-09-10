Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области
- РИА Новости
Гражданам рекомендуют проявлять осторожность и внимательность. В случае необходимости можно обращаться на единый телефон спасения 01 или телефон доверия областного ГУ МЧС России.
Также стало известно, что в Алтайском крае ожидаются заморозки и высокая пожароопасность. В регионе объявили штормовое предупреждение, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.
С 10 по 13 сентября в крае сохраняется четвёртый класс горимости. 12 сентября температура воздуха может опуститься до -2 °С.
Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.