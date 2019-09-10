Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области

Синоптики предупредили о высокой пожароопасности с 11 по 17 сентября на западе Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гражданам рекомендуют проявлять осторожность и внимательность. В случае необходимости можно обращаться на единый телефон спасения 01 или телефон доверия областного ГУ МЧС России.

Также стало известно, что в Алтайском крае ожидаются заморозки и высокая пожароопасность. В регионе объявили штормовое предупреждение, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

С 10 по 13 сентября в крае сохраняется четвёртый класс горимости. 12 сентября температура воздуха может опуститься до -2 °С.

Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.