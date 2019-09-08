Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«С 9 по 11 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в большинстве районов Ростовской области, в том числе и в самом Ростове-на-Дону», — заявили спасатели.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены в несколько раз.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.