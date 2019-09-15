Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за сутки до 116 га

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Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась ещё на 22 га и составляет 116 га.

«На 00:00 мск 15 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало девять лесных пожаров на площади 116 га», — приводит РИА Новости сообщение федеральной Авиалесоохраны.

Отмечается, что наибольшая площадь, на которой сейчас происходит тушение, находится на Камчатке.

Также сообщается, что за прошедшие стуки ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 56 га. 

8 сентября федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, на 00:00 мск 8 сентября 2019 года составляет 438 га.

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