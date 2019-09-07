Площадь пожаров в России за сутки уменьшилась почти на 7000 га

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки уменьшилась на 6 915 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 23 лесных пожара на площади 6 915 га. На 00:00 мск 7 сентября 2019 года на территории России действовало 14 лесных пожаров на площади 490 га, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По его данным, в 38 субъектах России действует особый противопожарный режим, в двух введён режим ЧС.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что за сутки, 6 сентября, площадь природных пожаров на территории России уменьшилась более чем в 20 раз.