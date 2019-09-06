Авиалесоохрана сообщила о тушении пожаров в России за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат за минувшие сутки уменьшилась более чем в 20 раз, передаёт РИА Новости.

«На 00:00 мск 6 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 306 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что в Красноярском крае фиксируют девять пожаров площадью 818 га.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринписа России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.