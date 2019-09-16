Московские музеи подготовили площадки для школьных занятий

Короткая ссылка
Московские музеи организовали площадки для школьных занятий по математике, литературе, русскому языку и другим предметам.
Московские музеи подготовили площадки для школьных занятий
  • © Музей космонавтики

Об этом сообщают «Известия».

В новом сезоне проекта «Учебный день в музее» принимают участие 16 площадок, в том числе три новые: Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина.

До конца учебного года будет добавлено ещё восемь музеев, передаёт сайт «Москва 24».

«В новом учебном году увеличилось количество дней, на которые учителя могут зарегистрировать школьные группы, а также количество групп, посещающих музей в течение одного дня», — цитирует и. о. гендиректора агентства «Мосгортур» Инну Голубеву портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить