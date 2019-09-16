Московские музеи подготовили площадки для школьных занятий

Московские музеи организовали площадки для школьных занятий по математике, литературе, русскому языку и другим предметам.

Об этом сообщают «Известия».

В новом сезоне проекта «Учебный день в музее» принимают участие 16 площадок, в том числе три новые: Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина.

До конца учебного года будет добавлено ещё восемь музеев, передаёт сайт «Москва 24».

«В новом учебном году увеличилось количество дней, на которые учителя могут зарегистрировать школьные группы, а также количество групп, посещающих музей в течение одного дня», — цитирует и. о. гендиректора агентства «Мосгортур» Инну Голубеву портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.