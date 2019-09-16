Стали известны подробности о сервисе «Подмосковные стройки»

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Появились подробности о сервисе «Подмосковные стройки», сообщает телеканал «360».
Стали известны подробности о сервисе «Подмосковные стройки»
  • РИА Новости

Сервис доступен в приложении «Добродел». Впоследствии его выведут в отдельное приложение. Весь функционал должен полностью заработать до конца года.

На данный момент «Подмосковные стройки» — это карта со всеми объектами в регионе, которые обозначены зелёным, жёлтым, красным и синим цветами.

Зелёный цвет означает, что строительство идёт по плану, жёлтый — что застройщик отстаёт по графику, красный — что лучше подыскать другой вариант. Синим выделены запланированные здания.

Сервис также собирает комментарии пользователей, купивших или только собирающихся приобрести жильё.

Кроме того, «Подмосковные стройки» позволят узнать о количестве рабочих и техники на стройке, проследить, что происходит на объекте.

Ранее сообщалось, что на платформе «Добродел» запустили сервис «Подмосковные стройки».

На Udm-Info.ru сообщалось, что в Удмуртии рассказали о темпах жилищного строительства в первом полугодии.

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