В Удмуртии рассказали о темпах жилищного строительства в первом полугодии

В первые шесть месяцев 2019 года в Удмуртии построили более 417 тыс. кв. м благоустроенного жилья.

Об этом сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

226,2 тыс. кв. м введённого жилья возвели индивидуальные застройщики, ещё 191 тыс. — застройщики — юридические лица.

По районам отмечен рост индивидуального жилищного строительства в 21 из 30 муниципалитетов. В частности, высокие темпы продемонстрировали Граховский (183%) и Юкаменский (185%) районы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в топ-5 регионов по объёму введённого жилья в первом полугодии.