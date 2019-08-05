В Удмуртии рассказали о темпах жилищного строительства в первом полугодии
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Об этом сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на Удмуртстат.
226,2 тыс. кв. м введённого жилья возвели индивидуальные застройщики, ещё 191 тыс. — застройщики — юридические лица.
По районам отмечен рост индивидуального жилищного строительства в 21 из 30 муниципалитетов. В частности, высокие темпы продемонстрировали Граховский (183%) и Юкаменский (185%) районы.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в топ-5 регионов по объёму введённого жилья в первом полугодии.