Татарстан вошёл в топ-5 регионов по объёму введённого жилья в первом полугодии

Татарстан вошёл в топ-5 регионов по объёму введённого жилья в первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Росстата.

Наибольший показатель у Московской области, где за полгода сдали 11,9% от общей площади жилья в России.

Далее следуют Москва (7,5%), Краснодар (6%) и Татарстан (4,7%).

Также стало известно, что в Карелии планируют увеличить объём ввода жилья до уровня 337 тыс. кв. м к 2024 году. На данный момент показатель равен 247 тыс.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», передаёт KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За первые шесть месяцев 2019 года в республике построили 1772 квартиры, что практически в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2018-го.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построили и ввели в эксплуатацию 417,5 тыс. кв. м жилья за шесть месяцев 2019 года.