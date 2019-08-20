На платформе «Добродел» запустили сервис «Подмосковные стройки»
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- РИА Новости
Сервис регионального Главгосстройнадзора позволяет следить за строящимися объектами, в том числе за новостройками, школами и торговыми центрами.
Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, власти оцифровали все многоквартирные дома. Теперь каждый, кто имеет договор долевого участия и кто покупает жильё, сможет узнать, на какой стадии строительства находится их объект.
Приложение также поможет узнать о количестве рабочих и техники на стройке.
Ранее на Udm-Info.ru сообщалось, что в Удмуртии рассказали о темпах жилищного строительства в первом полугодии.