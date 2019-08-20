На платформе «Добродел» запустили сервис «Подмосковные стройки»

На платформе «Добродел» запустили мобильное приложение «Подмосковные стройки», сообщает телеканал «360».

Сервис регионального Главгосстройнадзора позволяет следить за строящимися объектами, в том числе за новостройками, школами и торговыми центрами.

Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, власти оцифровали все многоквартирные дома. Теперь каждый, кто имеет договор долевого участия и кто покупает жильё, сможет узнать, на какой стадии строительства находится их объект.

Приложение также поможет узнать о количестве рабочих и техники на стройке.

Ранее на Udm-Info.ru сообщалось, что в Удмуртии рассказали о темпах жилищного строительства в первом полугодии.