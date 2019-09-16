В Госдуме прокомментировали создание мусоросжигательных заводов в Подмосковье

Депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал создание мусоросжигательных заводов в Московской области.

Как считает Фокин, тема свалок и утилизации мусора очень важна для региона, поскольку полигоны перегружены.

«На мой взгляд, это один из путей, который бы способствовал созданию ситуации, более благоприятной в Московской области для всего, что касается отходов производства и потребления, бытовых отходов в том числе», — сказал он.

По его словам, сжигание отходов — это новые технологии, которые довольно эффективны и достаточно безопасны для окружающей среды.

Фокин считает правильным принятие решения о строительстве подобных предприятий.

Ранее сообщалось, что компания из группы Hitachi Zosen построит в Подмосковье мусоросжигательный завод.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.