В Госдуме прокомментировали перевооружение полка Северного флота в Арктике на С-400

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400.
В Госдуме прокомментировали перевооружение полка Северного флота в Арктике на С-400
  • РИА Новости

«Нахождение комплексов С-400 усилит оборонный потенциал на данном направлении», — сказал Швыткин.

По его мнению, это поможет обеспечить защиту национальных интересов России и её границ.

Ранее сообщалось, что речь идёт о ракетном полке ПВО Северного флота, который расположен на острове Южном архипелага Новая Земля.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News прокомментировал заявление помощника начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».

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