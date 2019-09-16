В Госдуме прокомментировали перевооружение полка Северного флота в Арктике на С-400

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400.

РИА Новости

«Нахождение комплексов С-400 усилит оборонный потенциал на данном направлении», — сказал Швыткин. По его мнению, это поможет обеспечить защиту национальных интересов России и её границ. Ранее сообщалось, что речь идёт о ракетном полке ПВО Северного флота, который расположен на острове Южном архипелага Новая Земля. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News прокомментировал заявление помощника начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».