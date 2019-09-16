Соединения ЦВО завершили перегруппировку в рамках учений «Центр-2019»

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Соединения и части 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа закончили перегруппировку в рамках учений «Центр-2019». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Соединения ЦВО завершили перегруппировку в рамках учений «Центр-2019»
  • © Минобороны РФ

В оперативном перемещении приняли участие миротворческая бригада в Самарской области, ракетная и артиллерийская бригады в Оренбургской области, подразделения инженерных войск в Удмуртии и силы противовоздушной обороны в Пензенской области.

Технику перемещали по дорогам общего пользования в сопровождении автомобилей военной полиции при соблюдении всех требований безопасности.

На полигонах начинаются командно-штабные учения «Центр-2019». В них принимают участие 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Newinform передавал, что Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.

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