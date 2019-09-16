Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Новый сайт Федеральной службы государственной статистики подвергся DDoS-атаке в период с 10:00 до 12:00 мск в понедельник, 16 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Reuters

«Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке. В настоящее время обновлённый сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», — говорится в сообщении. Как отмечается, принимаются необходимые меры для восстановления работоспособности сайта. В июне ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам. Ведомство передало в правоохранительные органы материалы по произошедшим хакерским атакам. 20 июня кол-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, также подвергся массированной DDoS-атаке.