Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
- Reuters
«Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке. В настоящее время обновлённый сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», — говорится в сообщении.
Как отмечается, принимаются необходимые меры для восстановления работоспособности сайта.
В июне ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам. Ведомство передало в правоохранительные органы материалы по произошедшим хакерским атакам.
20 июня кол-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, также подвергся массированной DDoS-атаке.