Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации.

«Заявление об увольнении... действительно было подано. Оно подписано сегодня руководителем аппарата губернатора и правительства региона», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы правительства региона.

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста.

Она также сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.