Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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«Заявление об увольнении... действительно было подано. Оно подписано сегодня руководителем аппарата губернатора и правительства региона», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы правительства региона.
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста.
Она также сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.