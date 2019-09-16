Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Короткая ссылка
Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации.
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
  • © соцсети

«Заявление об увольнении... действительно было подано. Оно подписано сегодня руководителем аппарата губернатора и правительства региона», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы правительства региона.

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста.

Она также сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить