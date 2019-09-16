Власти Колымы прокомментировали рейтинг регионов по ценам на ЖКУ

Жители Магаданской области оказались в лидерах в России по ценам на услуги ЖКХ из-за удалённого географического положения региона и сложностей с доставкой грузов. Об этом заявил представитель правительства Колымы, комментируя рейтинг регионов о доле ЖКУ в семейном бюджете.

«Для Магаданской области решающее значение имеет именно географическое расположение региона», — приводит РИА Новости сообщение.

Как указали власти, стоимость коммунальных услуг «обусловлена значительной долей услуг с большим показателем топливной составляющей, на высокую стоимость которой влияет сложная схема доставки, множественность операций по перевалке топлива, хранения».

Отмечается, что размер ежемесячного платежа связан в том числе с нормативами потребления коммунальных услуг на человека в месяц.

Уточняется, что различие нормативов потребления связано с климатическими условиями и особенностями жилых зданий.

Представитель правительства заявил, что роль в определении места региона в рейтинге «играет и размер среднемесячного объёма общих расходов семьи, который напрямую зависит от уровня средней заработной платы в регионе».

По его словам, чем выше уровень средней зарплаты, тем меньше в регионе семей, получающих субсидии и дотации на расходы ЖКХ.

«Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в Магаданской области составляет 20% от совокупного дохода семьи, то есть на 6% выше фактического размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги по итогам 2018 года», — добавил он.

По его словам, это означает, что большая часть населения области оплачивает коммунальные услуги самостоятельно.

Ранее Магаданская область и Камчатский край стали лидерами рейтинга регионов с самыми высокими ценами на ЖКХ: семьи в этих регионах тратят до 14% бюджета на оплату соответствующих услуг.

Самые низкие цены на такие услуги были зафиксированы в Дагестане и Ингушетии.

В конце июня были опубликованы результаты исследования, которые также показали, что меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, больше всего — жители Магаданской области.

Телеканал «360» сообщал об обновлённых платёжках за коммунальные услуги в Московской области.