Власти Подмосковья рассказали об обновлённых платёжках за коммунальные услуги

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал об обновлённых платёжках за коммунальные услуги, сообщает телеканал «360».

«Мы подробно проработали, как это сделать, не нарушая утверждённую 354-м федеральным постановлением структуру», — заявил он.

Как пояснил министр, метраж, который рассчитывается, привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчёт, исходя из общего тарифа, утверждённого для регионального оператора. По его словам, даже указана формула расчёта.

Новая платёжка начнёт приходить жителям региона с 1 сентября.

«Пару месяцев обкатаем, посмотрим на реакцию», — добавил Хромушин.

Ранее Mkset.ru сообщал, что в Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ.