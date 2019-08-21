Власти Подмосковья рассказали об обновлённых платёжках за коммунальные услуги

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Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал об обновлённых платёжках за коммунальные услуги, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья рассказали об обновлённых платёжках за коммунальные услуги
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Мы подробно проработали, как это сделать, не нарушая утверждённую 354-м федеральным постановлением структуру», — заявил он.

Как пояснил министр, метраж, который рассчитывается, привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчёт, исходя из общего тарифа, утверждённого для регионального оператора. По его словам, даже указана формула расчёта.

Новая платёжка начнёт приходить жителям региона с 1 сентября.

«Пару месяцев обкатаем, посмотрим на реакцию», — добавил Хромушин.

Ранее Mkset.ru сообщал, что в Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ.

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