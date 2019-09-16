Около 3 тысяч военнослужащих ЧФ подняты по тревоге для учений в Крыму

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Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота подняты по тревоге для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья.
Около 3 тысяч военнослужащих ЧФ подняты по тревоге для учений в Крыму
  • РИА Новости

В учениях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, также задействовано 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота.

«По замыслу учения, подразделения морской пехоты и береговой обороны ЧФ должны будут разыграть между собой ведение боевых действий по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десантов», — цитирует «Крыминформ» начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

В манёврах также примут участие корабли ЧФ, самолёты морской авиации флота и авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В конце июня сообщалось, что в Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.

Отмечается, что в учениях приняли участие отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, которые выполняли задачи в ближней зоне и в акваториях пунктов базирования атомных подводных лодок СФ.

Ранее Newinform сообщал, что Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.

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