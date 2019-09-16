Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши

Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Верховный Суд Российской Федерации... признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300.

25 июня Московский городской суд приговорил Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара заявила, что внешнеполитическое ведомство оказывает поддержку польскому гражданину, который осуждён в России за шпионаж.