Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
«Верховный Суд Российской Федерации... признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша», — говорится в сообщении.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300.
25 июня Московский городской суд приговорил Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара заявила, что внешнеполитическое ведомство оказывает поддержку польскому гражданину, который осуждён в России за шпионаж.