Осуждённый гражданин Польши пытался получить секретные данные о С-300

Гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

«Иностранец изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша», — отметили в ведомстве.

Он был задержан при попытке совершить сделку.

«В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски М. действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооружённых сил и спецслужб», — добавили в ФСБ.

25 июня Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, который обвиняется в шпионаже.