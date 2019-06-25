Осуждённый гражданин Польши пытался получить секретные данные о С-300
- РИА Новости
«Иностранец изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша», — отметили в ведомстве.
Он был задержан при попытке совершить сделку.
«В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски М. действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооружённых сил и спецслужб», — добавили в ФСБ.
25 июня Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, который обвиняется в шпионаже.